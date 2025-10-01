Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les miroirs les plus parfaits du monde Les miroirs les plus réfléchissants du monde, qui renvoient 99,9999 % de la lumière incidente, sortent d’un laboratoire français....

Documentaire Physique quantique et relativité générale – La lumière selon Albert Einstein Albert Einstein a apporté d’importantes contributions à notre compréhension de la lumière à travers ses travaux sur la théorie...

Documentaire Le mystère de la matière, à l’intérieur de l’atome Pris dans la course à la découverte des parties internes de l’atome et afin de mieux comprendre quelles relations...

Documentaire Mécanique quantique – Au coeur de la vie De la migration des oiseaux à la métamorphose du têtard en passant par la photosynthèse, on découvre ici que...

Documentaire La physique de l’embryon Longtemps réservée aux seuls biologistes, l’embryologie s’ouvre de plus en plus aux physiciens, dont le rôle est de décortiquer...

Conférence La fusion nucléaire expliquée Pas forcément bien connue du grand public, la fusion nucléaire est pourtant considérée par certains comme une technologie quasiment...

Documentaire La physique quantique La physique quantique est l’appellation générale d’un ensemble de théories physiques nées au XXe siècle qui, comme la théorie...

Documentaire La nouvelle théorie quantique du bigbang La théorie du Big Bang en cosmologie est satisfaisante à bien des égards, mais ne répond pas à des...

Conférence E=mc2 : l’équation de tous les possibles Cette formule est peut-être la plus célèbre des équations, celle qui a permis d’envisager le monde d’une tout autre...

Conférence La notion de vide par Etienne Klein Le vide est un mot qui a plusieurs milliers d’années. Mais ce qui est mis derrière le mot « vide »...

Podcast Le mètre Aujourd’hui, installez-vous confortablement, on va en parcourir des kilomètres. Parce qu’en cet épisode, à multi-chroniques, à l’honneur, une nouvelle...

Conférence Les désordres du temps Conférence donnée par Aurélien Barrau, astrophysicien et philosophe, le 15 avril 2024 dans le cadre du cycle « À Ciel...

Podcast La mole Parfois, on se sent molasse, ou mollasson. On a un coup de mou quoi. Mais ce ne sera pas...

Documentaire Tout ce qu’il faut savoir sur – La vitesse Vous aimez la vitesse, mais comprenez-vous vraiment ce phénomène? Comment attraper entre ses dents une balle tirée d’un...

Documentaire C’est pas Sorcier – Coup de projecteur sur la lumière Nous y baignons en permanence… Nous l’utilisons chaque jour… Mais savons-nous vraiment ce qu’est la lumière ? Fred et Jamy...

Documentaire A la conquête du froid absolu (1/2) De l’inventeur du premier thermomètre à la physique quantique, ce passionnant polar scientifique reconstitue l’épopée des pionniers du «...

Documentaire Voyage dans l’espace-temps: en quoi sommes-nous réellement faits? La connaissance de l’univers a radicalement changé au cours du dernier siècle ; une autre étape va être franchie...

Documentaire C’est pas sorcier – Au feu les pompiers En accompagnant la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris dans l’une de ses nombreuses missions, les sorciers nous expliquent...