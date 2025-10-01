De quoi se composait la matière quelques instants après le Big Bang ? Pour explorer cette physique des origines une équipe de chercheurs français s’est lancée dans une expérience d’envergure au cœur de l’infiniment petit.
👩🔬
👩🔬
Les miroirs les plus réfléchissants du monde, qui renvoient 99,9999 % de la lumière incidente, sortent d’un laboratoire français....
Albert Einstein a apporté d’importantes contributions à notre compréhension de la lumière à travers ses travaux sur la théorie...
Pris dans la course à la découverte des parties internes de l’atome et afin de mieux comprendre quelles relations...
De la migration des oiseaux à la métamorphose du têtard en passant par la photosynthèse, on découvre ici que...
Longtemps réservée aux seuls biologistes, l’embryologie s’ouvre de plus en plus aux physiciens, dont le rôle est de décortiquer...
Pas forcément bien connue du grand public, la fusion nucléaire est pourtant considérée par certains comme une technologie quasiment...
La physique quantique est l’appellation générale d’un ensemble de théories physiques nées au XXe siècle qui, comme la théorie...
La théorie du Big Bang en cosmologie est satisfaisante à bien des égards, mais ne répond pas à des...
Cette formule est peut-être la plus célèbre des équations, celle qui a permis d’envisager le monde d’une tout autre...
Le temps joue un rôle crucial dans une des plus grandes cliniques d’Europe, la Charité à Berlin. Dans certaines...
Le vide est un mot qui a plusieurs milliers d’années. Mais ce qui est mis derrière le mot « vide »...
Aujourd’hui, installez-vous confortablement, on va en parcourir des kilomètres. Parce qu’en cet épisode, à multi-chroniques, à l’honneur, une nouvelle...
Conférence donnée par Aurélien Barrau, astrophysicien et philosophe, le 15 avril 2024 dans le cadre du cycle « À Ciel...
Parfois, on se sent molasse, ou mollasson. On a un coup de mou quoi. Mais ce ne sera pas...
Vous aimez la vitesse, mais comprenez-vous vraiment ce phénomène? Comment attraper entre ses dents une balle tirée d’un...
Nous y baignons en permanence… Nous l’utilisons chaque jour… Mais savons-nous vraiment ce qu’est la lumière ? Fred et Jamy...
De l’inventeur du premier thermomètre à la physique quantique, ce passionnant polar scientifique reconstitue l’épopée des pionniers du «...
La connaissance de l’univers a radicalement changé au cours du dernier siècle ; une autre étape va être franchie...
En accompagnant la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris dans l’une de ses nombreuses missions, les sorciers nous expliquent...
Le moment cinétique est une notion fondamentale dans le domaine de la physique, et son impact est perceptible dans...
