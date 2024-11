Conférence

La lumière se propage dans le vide à la vitesse la plus grande permise par la physique et tel un animal sauvage, il peut sembler impossible de stopper sa course, de la contrôler. Et pourtant on peut la piéger dans des petites cavités, la faire passer d’une cavité à l’autre à volonté, et modifier complètement ses propriétés. Avec Jacqueline Bloch, directrice de recherche au CNRS et membre de l’Académie des Sciences.