Cette conférence est issue d’un workshop dans le cadre du DSAA Design d’Illustration Scientifique de l’Ecole Estienne en collaboration avec Julien Bobroff de l’équipe “La Physique Autrement” (LPS, Univ. Paris-Sud, Paris-Saclay).
Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...
Formé au CEA et pionnier des circuits quantiques supraconducteurs, Michel Devoret a été récompensé aux côtés de John Clarke...
Derrière le titre loufoque, se cache une conférence de Noël, dans le pur style originel, c’est-à-dire une conférence scientifique,...
Le futur serait à la pointe de nos mines de crayons. Lorsque les scientifiques ont réduit le graphite, le...
Les neutrinos sont des particules élémentaires qui suscitent un grand intérêt dans la communauté scientifique. Ils font partie des...
L’étude des atomes, les constituants de base de la matière, a permis de tirer de nombreuses leçons importantes en...
Au début du 20ème siècle, des physiciens audacieux sont entrés dans un territoire jusqu’alors inexploré: le domaine du très...
La vision cosmologique du temps se réfère à la manière dont le temps est compris et interprété dans le...
La fusion nucléaire pourrait mettre fin à la crise énergétique et climatique. Elle promet une réserve d’énergie quasi inépuisable...
Frédérique Marion (CNRS) se concentre sur la gravitation et sur le nouveau champ scientifique que sont les ondes gravitationnelles...
La physique quantique est une branche fascinante de la physique qui décrit le comportement des particules à une échelle...
\r\nEst-il possible de remonter le temps, de partir dans le futur ou dans des dimensions temporelles parallèles ? Qu’en...
L’été est là. Il fait lourd. Lourd au point qu’on pourrait s’enfiler des kilogrammes de glace pour se rafraîchir,...
Alliant la mécanique quantique et la relativité d’Einstein, la physique des particules décrit les blocs élémentaires qui composent la...
La physique quantique, souvent appelée mécanique quantique, est une branche fondamentale de la physique qui décrit les phénomènes physiques...
La lumière nous entoure, nous éclaire, régule notre rythme biologique… mais elle cache aussi bien des mystères. Derrière ce...
Si la machine à voyager dans le temps reste à inventer, il est déjà théoriquement possible d’accélérer un « aller »...
Les fruits occupent une place centrale dans notre alimentation et éveillent souvent notre curiosité par leurs propriétés physiques. Parmi...
L’astronomie gravitationnelle avait connu des avancées significatives.
L’un des domaines les plus fascinants et intrigants de la physique moderne est sans aucun doute la physique quantique....
