Conférence

On répète souvent que la science est affaire d’observations, parfois même qu' »observer suffit pour comprendre ». L’exemple de la chute des corps démontre que les choses ne sont pas si simples : la compréhension de ses lois (et par extension de celles de la gravitation) doit en effet beaucoup à ce qu’on appelle des « expériences de pensée » inventées par des génies tels que Galilée, Newton et Einstein. Découvrez en vidéo ces expériences décryptées par Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences au CEA.

Cette conférence a été enregistrée le 20 septembre 2022, dans le cadre des conférences Cyclope, organisées par le centre CEA Paris-Saclay.