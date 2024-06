Podcast

Parfois, on se sent molasse, ou mollasson. On a un coup de mou quoi. Mais ce ne sera pas nous ce soir, et nous allons parler avec énergie de sciences molles. Sachant, on est bien d’accord, que les définitions de sciences dures ou molles sont une question de sémantique avant tout. On parle bien de sciences dures, comme les maths ou la biologie, de matière molle en physique des matériaux, et de sciences molles ou douces pour les sciences humaines et sociales. Et tout le monde est loin d’être d’accord pour ces dénominations.Mais qu’à cela ne tienne, tout cela n’est que problème de définitions, et ce soir, nous allons parler sciences, autour du thème de ce qui est mou.