De l’énergie bleue, issue du mélange entre eau douce et eau de mer, à l’hydrogène orange, comme technique sobre de production d’énergie issue du fer des sous-sols, des ressources existent pour améliorer le mix énergétique de demain. Le design moléculaire s’inspire quant à lui des structures de molécules et d’atomes présentes dans la nature pour optimiser les propriétés des matériaux. Cycle de l’eau, formations géologiques et agencement naturel : les dynamiques présentes dans la nature sont centrales pour chacun de ces procédés que trois scientifiques nous présentent ici.