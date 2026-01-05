Ressources Dans la même catégorie

Conférence Dessine-moi le vide Cette conférence est issue d’un workshop dans le cadre du DSAA Design d’Illustration Scientifique de l’Ecole Estienne en collaboration...

Conférence Passion lumière extrême Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...

Conférence Circuits Josephson : des phénomènes quantiques macroscopiques aux atomes artificiels Formé au CEA et pionnier des circuits quantiques supraconducteurs, Michel Devoret a été récompensé aux côtés de John Clarke...

Conférence La quantique au coin de la rue Derrière le titre loufoque, se cache une conférence de Noël, dans le pur style originel, c’est-à-dire une conférence scientifique,...

Conférence Le graphène : un matériau miracle ? Le futur serait à la pointe de nos mines de crayons. Lorsque les scientifiques ont réduit le graphite, le...

Article Les neutrinos : une particule mystérieuse de l’univers Les neutrinos sont des particules élémentaires qui suscitent un grand intérêt dans la communauté scientifique. Ils font partie des...

Conférence Les grandes leçons de l’infiniment petit L’étude des atomes, les constituants de base de la matière, a permis de tirer de nombreuses leçons importantes en...

Conférence La transmission quantique Au début du 20ème siècle, des physiciens audacieux sont entrés dans un territoire jusqu’alors inexploré: le domaine du très...

Documentaire Construire le futur – ITER, le soleil sur terre D’ici 2050, les réserves de combustibles fossiles de la planète seront quasi épuisées alors que les besoins en énergie...

Documentaire C’est pas sorcier – Les hommes volants Comment notre corps évolue-t-il dans l’air ? Jusqu’à quelle altitude peut-on sauter ? Comment fonctionne un parachute ? Pour...

Conférence Les deux infinis, une aventure scientifique hors norme La découverte du boson de Higgs au CERN, des ondes gravitationnelles émises lors de la coalescence de deux trous...

Conférence Voyage au pays de la lumière Des arcs en ciel aux étoiles, de la naissance de la vie sur Terre à l’utilisation des lasers en...

Conférence Des nouvelles de la quantique Découvrez comment la physique quantique révolutionne notre compréhension du monde et ouvre la voie à des phénomènes inédits, pourtant...

Documentaire Marie Curie – Quelle Histoire Découvrez le destin de la plus célèbre femme scientifique, Marie Curie.

Conférence Supraconducteurs à haute température – C’est chaud ! Depuis son émergence dans les annales scientifiques en 1911, la supraconductivité n’a cessé d’intriguer et d’éblouir par ses propriétés...

Conférence Le big bang : un siècle de cosmologie Comment comprendre la construction du modèle du big bang ? Jean-Philippe Uzan, chercheur en physique théorique au CNRS est...

Conférence Les ondes gravitationnelles Pour la première fois, des scientifiques ont observé des ondulations de l’espace-temps, appelées ondes gravitationnelles, produites par un événement...

Documentaire Mécanique quantique – Au coeur de la vie De la migration des oiseaux à la métamorphose du têtard en passant par la photosynthèse, on découvre ici que...

Conférence Les désordres du temps Conférence donnée par Aurélien Barrau, astrophysicien et philosophe, le 15 avril 2024 dans le cadre du cycle « À Ciel...