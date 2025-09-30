Albert Einstein a apporté d’importantes contributions à notre compréhension de la lumière à travers ses travaux sur la théorie de la relativité et la physique quantique.
Pris dans la course à la découverte des parties internes de l’atome et afin de mieux comprendre quelles relations...
De la migration des oiseaux à la métamorphose du têtard en passant par la photosynthèse, on découvre ici que...
Longtemps réservée aux seuls biologistes, l’embryologie s’ouvre de plus en plus aux physiciens, dont le rôle est de décortiquer...
Pas forcément bien connue du grand public, la fusion nucléaire est pourtant considérée par certains comme une technologie quasiment...
La physique quantique est l’appellation générale d’un ensemble de théories physiques nées au XXe siècle qui, comme la théorie...
La théorie du Big Bang en cosmologie est satisfaisante à bien des égards, mais ne répond pas à des...
Découvrez les mystères de la mécanique quantique. L’observation du monde microscopique à l’échelle atomique et subatomique a bouleversé la...
Nos sens nous trompent-ils ? Pouvons-nous faire confiance à notre vue et à notre cerveau ? Roland Lehoucq, astrophysicien...
Une plante plus rapide qu’une mouche, un footballeur qui s’inspire d’un engin de guerre du Moyen-Âge, un tuyau qui...
Sans sa sœur Bronia Dluska, Marie Curie serait restée gouvernante en Pologne. Elle n’aurait pas gagné Paris pour s’inscrire...
Chats de Schrödingers, lévitation, téléportation, effet tunnel… La physique quantique est étrange, paradoxale, invisible et insaisissable. Julien Bobroff vous...
Depuis quelques années, une avalanche de travaux expérimentaux, reposant sur la cinématographie in vivo du développement embryonnaire, démontre le...
L’acier est l’un des matériaux de construction les plus robustes. Mais il est également extrêmement durable. Au moment où...
Voyager dans le temps ne relève-t-il que de la science-fiction ? Pas tout à fait : des scientifiques issus...
Les physiciens adorent repousser les frontières du possible, à coup d’aimants géants, de pressions gigantesques, de lasers ultra-puissants, de...
Philippe Guillemant, chercheur et ingénieur au CNRS de Marseille, a consacré ses travaux à l’intelligence artificielle et à la...
Ce troisième volet montre comment la théorie des cordes change radicalement notre conception de l’espace et permet d’entrevoir des...
\r\nEst-il possible de remonter le temps, de partir dans le futur ou dans des dimensions temporelles parallèles ? Qu’en...
Imaginez : vous avez 26 ans. Vous travaillez dans un obscur bureau de brevets à Berne. Personne ne connaît...
