Quelles sont les particules élémentaires qui constituent le monde qui nous entoure ? Pourquoi les physiciens s’y intéressent-ils ?...
Comment détecter les neutrinos, ces particules si furtives que des milliards d’entre elles traversent notre corps chaque seconde sans...
Qu’est-ce que la fission et la fusion nucléaire ? Qu’entend-on par radioactivité, isotopes, protons et neutrons, radioactivité dite “artificielle”,...
Les expériences développées dans l’équipe de Julien Laurat au laboratoire Kastler Brossel explorent les bizarreries du monde quantique pour...
Notre Univers est constitué d’une myriade de galaxies. Chacune contient une pléthore d’étoiles, parfois accompagnées de planètes, mais aussi...
Cette formule est peut-être la plus célèbre des équations, celle qui a permis d’envisager le monde d’une tout autre...
Le vide le plus vide, la caméra la plus rapide, l’expérience la plus froide, la pression la plus forte,...
Antimatière, entre fiction et réalité L’existence de l’antimatière fut prédite en 1928 par Paul Dirac. Quatre ans an plus...
Un scénario catastrophe : le scientifique, basé à Londres, ne prend pas de pincettes pour décrire l’impact dévastateur qu’un...
Cette conférence vous propose une promenade à travers trois siècles : des naturalistes du XVIIe siècle qui s’interrogeaient sur...
La seconde est une unité de mesure du temps qui est couramment utilisée dans le système international d’unités (SI)....
Le célèbre physicien Brian Greene nous entraîne à la découverte d’une réalité renversante : sous la surface de notre...
Il est souvent difficile pour nous de concevoir qu’une chose que nous ne pouvons toucher, et qui est presque...
La détection des ondes gravitationnelles est le fruit d’une véritable prouesse technologique : afin de déceler le passage d’une...
Les miroirs les plus réfléchissants du monde, qui renvoient 99,9999 % de la lumière incidente, sortent d’un laboratoire français....
« Il était une fois, dans une galaxie lointaine, très lointaine… » À bord du Faucon Millénium, Han Solo et ses...
Qu’est-ce que le temps ? Pourquoi la perception que nous en avons évolue-t-elle ? Certains événements se déroulent si...
Alors qu’une personne moyenne de 70 kg lutte pour rester à la surface de l’eau, elle peut observer d’énormes...
Aujourd’hui encore, 3 conducteurs sur 5 ne respectent pas les limitations de vitesse. Or plus on roule vite, moins...
La petite histoire des piles et leur fonctionnement
