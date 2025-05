Conférence

L

La chimie, souvent décriée, est un art, une science qui génère de nombreuses technologies et apporte certaines solutions aux problèmes actuels de la société. Les solides poreux, qui sont désormais des matériaux stratégiques, en sont un bel exemple. Leurs caractéristiques, modulables à l’envie, permettent une multitude de propriétés qui apportent des contributions intéressantes dans les domaines de l’énergie (stockage de l’hydrogène, piles à combustible), et du développement durable (capture du CO2 et du méthane) et de la santé.

Avec Gérard Ferey.