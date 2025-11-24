Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Révolution énergétique ou mirage ? La vérité sur la fusion nucléaire Cette émission décrypte l’un des sujets scientifiques les plus fascinants : la fusion nucléaire. Entre espoirs d’une énergie propre...

Conférence La fabuleuse histoire du principe de moindre action : de Fermat à Feynman La physique s’est construite sur la base de quelques notions fondamentales comme la « Force » et « l’Énergie ...

Documentaire Science friction, la physique des objets entremêlés Les frottements sont loin d’être négligeables dans les expériences en physique et cette conférence-démo de Frédéric Restagno, physicien au...

Conférence Matière invisible Ecoutez, trois chercheurs du CEA : Stefano Panebianco, physicien subatomiste, spécialiste des réactions nucléaires, Catherine Pépin, physicienne théorique et...

Conférence Origine de la matière Etienne Klein, physicien et docteur en philosophie des sciences et Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, vous proposent deux mini-conférences...

Article C’est quoi, la luminescence ? La luminescence est un phénomène captivant et mystérieux qui se manifeste par l’émission de lumière par certaines substances sans...

Article C’est quoi, la supraconductivité ? La supraconductivité est l’un des phénomènes les plus fascinants de la physique moderne, où certains matériaux peuvent, dans des...

Conférence La physique quantique : de Schrödinger à Minecraft Source d’inspiration dans les films de super-héros, les séries cultes, le quantique est partout dans notre quotidien, souvent sans...

Documentaire Les explosifs : une science détonante Des minuscules charges explosives nécessaires au déclenchement des airbags aux effets spéciaux du cinéma en passant par la délicate...

Conférence Retour aux sources Conférence exceptionnelle d’Anne L’Huillier. Elle reviendra sur son expérience qui a montré la génération d’impulsions laser attoseconde (10-18 s)...

Conférence Soap film opera, ou la danse des bulles de savon La vedette de cette conférence est un film de savon, membrane liquide fine et fragile, tendu au bout d’un...

Conférence De quoi le vide est-il plein ? Dans le cadre du cycle « Parlons Sciences », les grandes conférences de l’UGA, Etienne Klein aborde le concept...

Documentaire L’histoire de théorie d’Einstein, la relativité générale La Relativité Générale : tout le monde a un jour entendu parler de cette théorie pensée par Albert Einstein....

Documentaire La mécanique quantique du cerveau La mécanique quantique est la branche de la physique qui a pour objet d’étudier et de décrire les phénomènes...

Documentaire Physique Quantique, un pas vers l’inconnu Pourquoi la pluie tombe-t-elle alors que les nuages restent accrochés au ciel ? Au fil du temps, l’être humain est parvenu...

Conférence La physique quantique par Étienne Klein & Olivier Mellano Le scientifique Étienne Klein et le musicien Olivier Mellano proposent une plongée dans les mystères de l’espace-temps et de...

Documentaire Dans la tête d’Einstein En 1915, lorsqu’Einstein publie sa célèbre théorie de la relativité généralisée, il bouleverse les théories newtonienne et galiléenne qui...

Documentaire La physique de la guitare La guitare est l’un des instruments les plus populaires du monde. Et pourtant, les relations entre les matériaux utilisés,...