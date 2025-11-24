La question du temps fait l’objet d’un chapitre dans « L’odyssée d’une conscience ». On y parle notamment du paradoxe des jumeaux de Langevin et de l’expérience de pensée d’Einstein s’imaginant chevaucher une particule de lumière. Dans ce domaine, s’il existe un spécialiste unanimement reconnu aujourd’hui en France, tant sur l’approche philosophique que du point de vue scientifique, c’est bien Etienne KLEIN.