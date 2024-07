Conférence

L’Univers comporte différentes échelles de grandeur. Nous vous proposons un voyage dans trois mondes : celui de notre système solaire, celui du macroscopique (visible à l’œil nu) et, pour finir, celui des atomes et des molécules. Dans chacune de ces échelles, l’organisation entre les corps change et les mouvements relatifs aussi. Nos réflexions se sont exprimées en danse, en lumière et en musique.