Les frottements sont loin d’être négligeables dans les expériences en physique et cette conférence-démo de Frédéric Restagno, physicien au CNRS, va le montrer.
Des frottements, il y en a partout dans la vie de tous les jours : une vis qui frotte sur le bois pour s’y maintenir, un meuble trop lourd à déplacer ou encore une personne qui patine sur la glace. Sans frottement un patin sur glace ne s’arrêterait jamais !
Puisque les frottements peuvent être positifs ou négatifs, comment les maîtriser et les contrôler ? Est-ce que tout frotte de la même manière ?
Des premières expériences de Léonard de Vinci en passant par les lois du frottement de la physique moderne poussées par les débuts de l’industrialisation (métiers à tisser, machines de guerre) jusqu’aux besoins industriels et technologiques d’aujourd’hui, c’est tout un travail pour les physiciens et physiciennes de répondre à ces questions.