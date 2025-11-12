Ressources Dans la même catégorie

Conférence Matière invisible Ecoutez, trois chercheurs du CEA : Stefano Panebianco, physicien subatomiste, spécialiste des réactions nucléaires, Catherine Pépin, physicienne théorique et...

Conférence Origine de la matière Etienne Klein, physicien et docteur en philosophie des sciences et Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, vous proposent deux mini-conférences...

Article C’est quoi, la luminescence ? La luminescence est un phénomène captivant et mystérieux qui se manifeste par l’émission de lumière par certaines substances sans...

Article C’est quoi, la supraconductivité ? La supraconductivité est l’un des phénomènes les plus fascinants de la physique moderne, où certains matériaux peuvent, dans des...

Conférence Gravité quantique : l’espace-temps est il aléatoire ? Newton nous apprend que la gravitation est universelle, et Einstein nous explique pourquoi : l’espace-temps est dynamique, et interagit...

Conférence Physique quantique: à l’aube d’une nouvelle révolution Ordinateurs, internet, smartphones : la physique quantique a bouleversé notre compréhension du monde et jeté les bases de nombreuses...

Conférence Soap film opera, ou la danse des bulles de savon La vedette de cette conférence est un film de savon, membrane liquide fine et fragile, tendu au bout d’un...

Podcast Les atomes s’imposent en pleine lumière La théorie atomique (l’idée que le monde est composé d’atomes) est née de la curiosité de nombreux scientifiques dont...

Conférence L’espace-temps déformé : une histoire des mirages gravitationnels L’effet de lentille gravitationnelle est l’un des rares phénomènes relativistes visibles (presque) à l’ œil nu. Par exemple, la...

Documentaire C’est pas sorcier – Alerte nucleaire Depuis l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon en mars 2011, de nombreuses questions se posent sur...

Documentaire La fascinante théorie des mondes multiples Si quelque chose qui semble aussi fiable que la vue peut être trompeur et ne repose que sur des...

Documentaire Ce qu’Einstein ne savait pas encore Documentaire (de découverte) sur l’unification des forces de l’univers et la théorie des cordes en physique

Article Niels Bohr, père de la mécanique quantique Le père de Niels Bohr est un professeur de physiologie passionné par la physique. Il initie très tôt son...

Conférence Passion lumière extrême Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...

Documentaire La lumière, l’obscurité, les couleurs Documentaire passionnant sur les couleurs qui reprend la théorie des couleurs de Goethe cette théorie s’oppose à celle des...

Conférence Les folles vitesses de la lumière Les expériences développées dans l’équipe de Julien Laurat au laboratoire Kastler Brossel explorent les bizarreries du monde quantique pour...

Conférence Dompter la lumière La lumière se propage dans le vide à la vitesse la plus grande permise par la physique et tel...

Conférence Qu’est que le temps : vision cosmologique La vision cosmologique du temps se réfère à la manière dont le temps est compris et interprété dans le...

Conférence E=mc2 : l’équation de tous les possibles Cette formule est peut-être la plus célèbre des équations, celle qui a permis d’envisager le monde d’une tout autre...