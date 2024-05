Documentaire



Quelque part au large des côtes iraniennes, les avions de chasse de l’armée française décollent jour et nuit du pont du Charles-de-Gaulle. A bord du porte-avion, la tension est palpable. Protégé par deux frégates et un sous-marin nucléaire, le « Charles » participe à des manœuvres à grande échelle en compagnie de la Marine de guerre américaine dans le golfe d’Oman. Des pilotes aux matelots, en passant par le commandant du navire, Aurélien Chapalain a pu partager le quotidien des 1900 hommes et femmes du seul porte-avion français.

Produit et distribué par Éléphant.