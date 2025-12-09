Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Allemagne : s’engager pour défendre son pays En seulement 26 jours, des citoyens sans aucune expérience militaire apprennent le métier de soldat. Qu’ils soient juristes ou...

Documentaire Immersion chez les chasseurs alpins A l’occasion de ce nouveau documentaire, Benjamin Castaldi s’envole pour la haute montagne, au sein d’une troupe d’élite de...

Documentaire Les bombardiers de l’Axe : allemand, italiens, japonais Au début de la Seconde Guerre Mondiale et jusqu’à la fin 42, les bombardements tactiques des appareils des forces...

Documentaire Légion étrangère : opération choc sur le front La légion étrangère est en pleine mission dans le désert et prépare la suite de l’opération. L’objectif est clair,...

Documentaire U-Boot – Sous-marins de la Kriegsmarine Les » Loups Gris » du Grand Amiral Dönitz font trembler l’Angleterre. De l’Arctique au cap de Bonne Espérance...

Documentaire Le Cromwell et les « Cruiser Tanks » britanniques Un char britannique face aux Panzer. Le premier char fut fabriqué par les Britanniques en 1915 et utilisé sur...

Documentaire Urgences de guerre : au coeur d’un hôpital militaire C’est ici que sont rapatriés tous les soldats américains blessés en Irak qui ne peuvent être soignés sur place....

Documentaire Rencontre avec les experts de la DGA Missiles, aéronefs, sous-marins, blindés, tous ces équipements doivent être expertisés et testés avant leur mise en service et pendant...

Documentaire Avions furtifs : chasseurs bombardiers et bombardiers lourds Retrouvez l’histoire de 13 des appareils les plus performants de l’aviation militaire : Les 13 chasseurs bombardiers et bombardiers...

Documentaire Les chasseurs de l’Axe En 1940, les ingénieurs aéronautiques allemands et japonnais étaient les meilleurs. Il a fallu toute la puissance industrielle américaine...

Documentaire Pales et rotors – La guerre du Golfe Alors que la guerre des Malouines, en 1982, et l’invasion de l’île de la Grenade, en 1984, mettaient en...

Documentaire Serval, quand l’armée filme la guerre On a dit de l’opération Serval au Mali qu’il s’agissait d’une guerre sans images. Pourtant dès le premier jour...

Documentaire Les avions de la guerre du Viêt-Nam Chasseurs – Bombardiers – Hélicoptères. Si la jungle était l’enfer vert des GI’S, c’est du ciel que venait le...

Documentaire Avions de combat de 1ere guerre mondiale Suivez la spectaculaire évolution de l’aviation au cours de la Première Guerre Mondiale ! Seulement quelques années après le...

Documentaire Armée française – Commandos, le stage de l’extrême Pour être prêts à intervenir dans les pires conditions, les soldats de l’armée de Terre subissent d’implacables entraînements, comme...

Documentaire La météo : un défi par tous les temps Au quotidien, sur le territoire national ou en opération, les météorologues représentent un atout de taille pour les forces....

Documentaire Le porte-avions USS Ronald Reagan L’USS Ronald Reagan (CVN-76) est un porte-avions polyvalent américain à propulsion nucléaire, faisant partie de la classe Nimitz. Il...

Documentaire Sniper, le fusil de précision \r

La portée maximale du fusil sniper le place dans le rang d’arme ultime. Grâce à sa précision et sa...