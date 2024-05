Les 4 technologies de gravure qui changent la donne

Article

La gravure d’objets est un sujet multiforme. En effet, les acteurs du retail misent de plus en plus sur la popularité des objets personnalisés – mais c’est aussi un outil clé pour les industriels, qui font face à des enjeux d’identification et de suivi de leurs produits. Matériau à graver, normes à respecter, précision, esthétique… pour accommoder cette diversité de besoins, plusieurs techniques de marquage de pièces ont été développées. Parmi elles, quelques méthodes se distinguent par leur efficacité et leur versatilité.

Ci-dessous un tour d’horizon des 4 principales technologies de gravure.

Le marquage laser : précision et polyvalence

Le principe

Cette méthode utilise un faisceau laser pour modifier la surface du matériau. N’impliquant pas de contact physique avec l’objet, elle minimise le risque de dommages. Elle permet aussi une rapidité de production sans pareille – un atout phare pour les gravures en série.

Les matériaux

Capable de graver une vaste gamme de matériaux, y compris le métal, le plastique, le verre et le bois, le laser offre une grande flexibilité. Il n’est pas limité par la dureté du matériau.

Le rendu

Précision et qualité : ce sont les avantages majeurs de la gravure laser. En effet, le faisceau laser est modulable et peut être concentré en un point minuscule. La technologie se prête donc à des gravures très détaillés et d’une clarté exceptionnelle.

Textes et logos de toute taille, images complexes et codes 1D et 2D sont facilement réalisables. Acteurs de la mode, industriels… Les professionnels de secteurs très divers y trouvent leur compte.

La gravure mécanique : durabilité et tradition

Le principe

C’est une technique traditionnelle qui consiste à enlever de la matière à l’aide d’une fraise ou d’un outil de coupe. Elle est moins rapide que certaines méthodes modernes, mais son rendu authentique et élégant est très apprécié.

Les matériaux

La gravure mécanique est idéale pour travailler des matériaux durs comme le métal.

Le rendu

Les machines mécaniques permettent des marquages en relief ou en creux hautement durables. Autre atout du rendu : son esthétique. Aspect élégant, personnalisation poussée, finition artistique… La gravure mécanique est une méthode de choix pour les secteurs où l’esthétique et la tradition importent beaucoup. On la retrouve ainsi dans la fabrication de plaques signalétiques, de trophées et de bijoux !

La micro-percussion : adaptabilité et durabilité

Le principe

Cette technique est aussi connue sous le nom de marquage par frappe (ou point par point). Une tête de marquage équipée d’une pointe en carbure vient frapper la surface à graver. En résultent une série de creux en forme de points. Ils peuvent former des lettres, des chiffres, ou des logos.

Les matériaux

La flexibilité est au rendez-vous – la micro-percussion permet de marquer presque tous les types de matériaux, des métaux aux plastiques.

Le rendu

Comme le rayage, cette méthode est adaptée aux environnements industriels exigeants. La raison : ses marquages nets et durables, même sur des surfaces irrégulières ou de petite taille. C’est un atout pour la traçabilité des produits dans de nombreux secteurs.

Les marquages sont aussi exceptionnellement résistants aux températures élevées, aux huiles, et aux substances chimiques.

Le rayage : robustesse et résistance

Le principe

Lors du rayage, une pointe dure est utilisée pour inciser directement le matériau. Moins connu que le laser ou la gravure mécanique, ce procédé est pourtant très apprécié dans le secteur industriel.

Les matériaux

Le rayage est très pratique pour marquer les pièces métalliques très robustes – outils industriels, composants automobiles, structures métalliques…

Le rendu

Le principal avantage de cette technique ? L’extrême durabilité de ses marquages. Ils résistent à l’usure, à la corrosion et aux conditions environnementales difficiles. La lisibilité des inscriptions est donc assurée dans le temps.

La technique est très appréciée par les professionnels de l’industrie, dont les produits sont souvent soumis à des contraintes physiques intenses.

Quel que soit l’usage envisagé ou le rendu désiré, il existe une technologie de gravure adaptée. Pour chacune d’elles, de nombreux modèles existent. Solutions à installer en magasin, machines intégrables aux lignes de production industrielles… Retrouvez-les sur le site Gravotech ou auprès d’autres fournisseurs de machines de gravure.