Documentaire



Quand on évoque les Maldives, on pense plus aux plages de sable fin qu’aux rues étouffantes de la capitale Malé. Deux kilomètres carrés pour 90 000 habitants, une île surpeuplée au bord de l’asphyxie. Mais pas facile de trouver de nouvelles terres lorsqu’il n’y a que la mer ! Les Maldives, constituées de près de 1200 îles (dont 200 seulement sont habitées) réparties dans l’Océan Indien sur environ 300 km2, pourraient disparaître en partie, d’ici à la fin du siècle. « Plus que le niveau de l’eau, c’est l’érosion qui risque de nous être fatale.

Chaque centimètre d’eau supplémentaire démultiplie la force d’érosions des vagues. » Le docteur Mohamed Ali est pessimiste.

Maldives, L’archipel qui prend l’eau

Un film de Morad Aït Habbouche, Hervé Corbière

