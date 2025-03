Conférence

Assistons-nous simultanément à la fin de la « fin de l’histoire » et au début de la fin du futur ? En cette période qui a vu la curieuse concomitance entre la parution du rapport complémentaire du GIEC et le déclenchement d’un conflit armé majeur au cœur de l’Europe, l’Université de Genève et l’Association des étudiant-es en développement durable vous convient à un dialogue en ouverture de la « Semaine de la durabilité 2022 ».

Interroger le récit prométhéen, la notion d’anthropocène, ainsi que le moment particulier que nous vivons depuis les années 1970 avec les premières alertes argumentées et étayées à propos de la catastrophe environnementale en cours, sera au cœur de l’échange entre le philosophe Dominique Bourg et l’historien Johann Chapoutot.

Est-il encore possible de faire coïncider le temps court de notre présence sur terre, le temps long de la nature et des civilisations et le temps géologique au sein d’un même récit ?