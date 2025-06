Conférence

À la suite de l’Accord de Paris, l’ambition française est d’éliminer les émissions de gaz à effet de serre sur le sol national à l’horizon 2050. C’est l’objectif « ZEN » : zéro émissions nettes de gaz à effet de serre liées aux activités humaines, les émissions brutes résiduelles ayant vocation à être absorbées par les puits de carbone que sont notamment les forêts, les prairies et, à plus long terme, les dispositifs techniques de capture et séquestration du carbone. Cette ambition doit s’incarner dans des changements de comportements, des investissements publics et privés. Pour déclencher ces changements, il est nécessaire de donner une valeur au carbone. Aude Pommeret a participé en tant qu’experte scientifique à la rédaction du rapport « La valeur de l’action pour le climat », publié par France Stratégie en février 2019, sous la direction d’Alain Quinet.