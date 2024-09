Documentaire



Nous achetons chaque année 95 milliards d’euros d’emballages dont le destin est de rapidement remplir nos poubelles et nos décharges. Un volume qui a tendance à augmenter avec la mode des emballages individuels pour les plats cuisinés, le fromage ou les biscuits. Ces petits emballages souvent en plastique posent un problème : ils sont difficiles à trier, à recycler et finissent souvent dans des incinérateurs. Exemple de la compote vendue en petites gourdes : une formidable innovation marketing qui a permis de faire manger facilement des fruits aux enfants. Aujourd’hui 600 millions de gourdes de compote sont achetées chaque année mais les centres de tri les plus modernes n’arrivent pas à les traiter et leur matière, un mélange de plastique et d’aluminium, n’est pas recyclable. Un documentaire de Sébastien Gilles.