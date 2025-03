Documentaire

Du haut de ses 16 ans, Greta Thunberg apostrophe les chefs d’Etat, réveille les consciences et mobilise les citoyens du monde entier. « Complément d’enquête » sur cette nouvelle génération d’activistes écolos et celui qui se verrait bien comme leur mentor : Barack Obama. Barack, l’idole des jeunes. L’ancien président américain a lancé une fondation pour soutenir des centaines de jeunes dans leurs projets citoyens : aide aux réfugiés, lutte contre l’exploitation sexuelle, énergies renouvelables… Des Verts « vénères ». A Paris, Metz et Poitiers, « Complément d’enquête » sur ces Français en colère qui s’entraînent à bloquer des usines jugées polluantes. Leur modèle, c’est Greta Thunberg. Morts pour la planète. Au Brésil, depuis l’élection du président Bolsonaro, les assassinats de militants écologistes se multiplient. Enquête dans l’Etat du Pará, où en mars 2019, Dilma Ferreira Silva, qui luttait contre l’exploitation intensive de la forêt tropicale, a été torturée et abattue.