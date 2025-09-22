Ressources Dans la même catégorie

Conférence Mer & santé Chaque année, des millions de tonnes de déchets finissent dans les océans, bouleversant les équilibres naturels et mettant en...

Podcast C’est quoi ça, les espèces parapluie ? Par « espèce parapluie », on entend des espèces stratégiques pour assurer la survie d’autres espèces, et de l’écosystème dont elles...

Article D’où vient le vent ? Le vent a toujours fasciné l’humanité par sa capacité à transformer les paysages, alimenter l’énergie renouvelable et influencer le...

Conférence Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère Face aux défis croissants du changement climatique, l’agriculture se trouve à la croisée des chemins. Elle est à la...

Documentaire Indonésie, l’archipel englouti En Indonésie, sur la côte nord de l’île de Java, la montée des eaux dévore chaque jour un peu...

Article PFAS : les polluants tenaces Les substances per- et polyfluoroalkylées, communément appelées PFAS, sont devenues un sujet de préoccupation croissant pour les scientifiques, les...

Conférence Les catastrophes hydro-météorologiques Les catastrophes naturelles, qu’elles soient sismiques, climatiques ou géologiques, ont toujours représenté une menace pour les sociétés humaines. Mais...

Documentaire Les chasseurs de grêle En Bulgarie, les tempêtes de grêle qui déciment les récoltes ne cessent de s’intensifier. Chaque année, il faut envoyer davantage...

Documentaire Ultra-riches et crise climatique Voyages en jets privés, investissements dans des activités ultra-polluantes comme le pétrole, quelles relations les ultra-riches entretiennent-ils avec le...

Documentaire Tri des déchets, le grand gâchis ? Tous les jours à la maison, c’est le même dilemme devant sa poubelle : comment bien trier ses déchets...

Documentaire Le monde mystérieux des nuages Phénomènes aussi éphémères que fascinants, les nuages restent une énigme pour la science. Comment se forment-ils ? Quel est leur...

Documentaire Quand la météo se déchaine – Bretagne Les habitants de Bretagne cohabitent avec une nature capricieuse. La région s’accroche à sa bande littorale, balayée par des...

Documentaire Entre terre et mer – La pisciculture Partez à la découverte des fermes piscicoles de Nouvelle-Calédonie et du CCDTAM.

Documentaire En mission scientifique dans l’Atlantique À 5 000 mètres sous la mer vivent des animaux que l’humain n’a encore jamais vus. À bord du FS...

Conférence Enjeux et impacts du changement climatique sur la ressource en eau Si les modèles climatiques prédisent avec un haut degré de confiance l’évolution des températures, ils restent peu informatifs sur...

Documentaire Haro sur les éoliennes Les éoliennes ne cessent de se développer partout en France. Elles constituent désormais la troisième source de production d’électricité....

Documentaire 2050 : ouvrons les yeux ! BFMTV vous propose un docu-fiction présenté par Bruce Toussaint et préparé avec un collège d’experts. Elle nous projette en...

Documentaire Enquête : Faut-il vraiment se méfier du plastique ? Sur Terre, 260 millions de tonnes de plastiques par an sont produites. Ce qui correspond à 30kg par habitant...