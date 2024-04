Documentaire

32 000 hectares de serres s’étendent dans la région d’Almeria, dans le sud de l’Espagne. Quelque 100 000 personnes travaillent dans cette « mer » de plastique vouée à l’agriculture intensive, qui pose de réels problèmes écologiques et humanitaires.

Chaque année, la région d’Almeria fournit 3,5 millions de tonnes de fruits et légumes à ses voisins européens. Un volume exceptionnel, rendu possible par l’agriculture intensive qui recourt largement aux serres et bâches en plastique. Malgré les mesures de protection de l’environnement, ces exploitations agricoles génèrent chaque année 33,5 tonnes de déchets plastiques toxiques, sources de pollution des sols et des cours d’eau. Les producteurs, qui approvisionnent des chaînes européennes de supermarchés, en particulier en France et en Allemagne, emploient plus de 100 000 personnes, dont beaucoup sont des migrants clandestins. Les agriculteurs bio comme conventionnels enfreignent régulièrement le code du travail afin de baisser leurs coûts et de rester compétitifs. Pour les exploitants peu scrupuleux, les travailleurs migrants sans papiers ou dénués de couverture sociale sont des proies faciles, notamment pour l’épandage illégal de dangereux pesticides.

Reportage (Allemagne, 2024, 30mn)

Disponible jusqu’au 15/04/2029