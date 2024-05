Documentaire



Chaque année au Brésil, une flamme s’allume, annonçant l’ouverture des Jeux Indigènes, les Jeux des Indiens. Cette année, c’est à Porto Seguro que les 800 athlètes, c’est-à-dire plus de 30 ethnies, vont s’affronter dans des épreuves basées sur les activités traditionnelles indiennes. Une opportunité pour les Indiens de valoriser la richesse de leur culture ancestrale.

Les communautés de Matis et d’Enawenes Nawes entreprennent un long périple pour se rendre aux Jeux avec pour but une épreuve de tir à l’arc et de sarbacanes pour les uns, une épreuve de tir à la corde pour les autres.

Un documentaire de Sandrine Leonardelli