Infographie | 4 infos insolites sur le Mont Fuji

Infographie

Symbole majestueux du Japon, le Mont Fuji ne cesse de fasciner voyageurs, alpinistes et artistes depuis des siècles. Si son cône parfait et sa silhouette enneigée sont connus dans le monde entier, il cache aussi quelques secrets que peu de gens connaissent.

Entre particularités géologiques, anecdotes historiques et traditions étonnantes, voici quatre faits surprenants qui révèlent une autre facette de cette montagne mythique.

Un volcan aux trois visages

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le Mont Fuji n’est pas un seul et unique volcan formé d’un bloc. Sa structure actuelle résulte de la superposition de trois volcans différents, nés à des époques distinctes.

À sa base, on trouve Komitake, le plus ancien. Au-dessus s’est formé Ko-Fuji, surnommé le « vieux Fuji », puis Shin-Fuji, le « nouveau Fuji », qui lui donne aujourd’hui son apparence harmonieuse. Cette stratification raconte une histoire géologique complexe, où chaque éruption a façonné peu à peu ce géant de 3 776 mètres.

Un sommet qui n’appartient pas à l’État

Beaucoup imaginent que le Mont Fuji est entièrement un bien public, mais la réalité est plus singulière. La partie supérieure de la montagne, à partir de la huitième station — soit environ 3 360 mètres d’altitude — est une propriété privée.

Elle appartient au sanctuaire Fujisan Hongū Sengen Taisha, un lieu religieux historique dédié à la divinité protectrice du Fuji. Cette situation, confirmée officiellement en 2004, rappelle à quel point la montagne est liée à la spiritualité et aux rites anciens au Japon.

Le premier terrain de ski du Japon

Bien avant que les stations modernes ne fleurissent dans les Alpes japonaises ou à Hokkaido, c’est le Mont Fuji qui a vu naître la première descente à ski documentée au Japon.

En 1911, deux soldats autrichiens, le major Theodore Edler von Lerch et Egon Edler von Kratzer, ont dévalé ses pentes enneigées depuis la neuvième station. Leur exploit est encore commémoré aujourd’hui par une plaque installée à la cinquième station, rappelant ce moment où sport d’hiver et aventure se sont rencontrés au sommet du pays.

Des mariages au sommet

Si gravir le Mont Fuji est déjà un accomplissement pour de nombreux randonneurs, certains choisissent d’aller encore plus loin… en s’y mariant. Au sommet, la petite chapelle Okumiya accueille en été des cérémonies de mariage pour les couples prêts à s’unir au-dessus des nuages.

Ces unions restent toutefois très exclusives, limitées à dix participants en raison de l’exiguïté des lieux. Un cadre unique pour dire « oui », avec en toile de fond un panorama à couper le souffle.