En Inde, les hommes pensent que l’art est né d’un projet divin. Aux premiers jours, les dieux créèrent l’univers sensible, c’est à dire la terre, les paysages, les hommes et leurs émotions. Puis, ils inventèrent le cinquième savoir, qu’ils appelèrent « théâtre », et qui comprend la musique et la danse. La tradition lyrique indienne est perpétuée dans le moindre village du sous-continent, selon des variantes infinies. Le chant, la musique et la danse sont des activités divines et sacrées. La musique et la danse, comme les divinités qui peuplent les innombrables sanctuaires indiens, racontent la perception hindoue de l’univers.