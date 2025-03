Documentaire

Vancouver est toujours dans le top 5 des trois plus importantes études internationales qui classe les villes en fonction de leur qualité de vie. Conséquence d’une géographie unique, de la présence des montagnes ou de l’océan, peu importe : Vancouver fait l’unanimité. On aime y vivre, y travailler, s’y détendre. Pour autant, la ville offre davantage qu’un art de vivre. Elle est une ville à part en Amérique du Nord et se rêve en ville la plus verte au monde d’ici 2015… Un documentaire de Vincent PERAZIO.