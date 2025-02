Documentaire

Dans cet épisode d’Au bout c’est la mer, François Pécheux nous emmène sur un fleuve mythique, le Tage ! De la frontière espagnole jusqu’à son immense estuaire à Lisbonne, au Portugal. François commence son voyage aux Portes du Tage, deux parois rocheuses hautes de 200 mètres, suspendu à un pont métallique au-dessus de l’eau. Avec Edgar, il va découvrir cette région protégée et ses richesses. Au bord de l’eau, il fait également la connaissance d’un chercheur d’or. Plus bas, à bord d’un bateau électrique, François découvre Almourol et son château. Arrivé dans la région de Santarém, il rencontre Joana, qui travaille dans des vignes au bord du Tage. En continuant son périple vers la mer, à Escaroupim, François rencontre Juan et Fernanda, un couple de pêcheurs Avieiros, qui vivent en famille sur le fleuve dans une barque en bois.François prend place ensuite à bord d’un voilier, le Liberdade, pour évoquer les grands explorateurs portugais Magellan et Vasco de Gama… La mer est toute proche.

Le Tage – Au bout c’est la mer

©SBS