Documentaire

Un événement unique au monde se déroule le dernier lundi du mois d’Août à Sète : » Le tournoi de la Saint-Louis « . Propulsés sur des barques, les stars des joutes s’affrontent à coup de lance, dans la pure tradition chevaleresque des joutes nautiques du XVIIème siècle. Le temps d’une journée, dix milles personnes s’installent dans les gradins d’une arène mise en place sur le canal Royal de Sète. L’ambiance est électrique. La Saint Louis est beaucoup plus qu’une simple fête annuelle, c’est en fait une véritable guerrilla qui perdure entre plusieurs villes voisines depuis des siècles. A chaque ville son seigneur. Un seul sera proclamé roi et entrera dans la légende. Aurélien Evangelisti a six fois remporté le titre, sa stature et son charisme impressionne, il est indétrônable. A Sète, on le surnomme « Le Patron », et tous rêvent de l’abattre pour rapporter le bouclier sur ses terres. Nous embarquons sur la barque rouge pour vivre le plus incroyable des tournois. Au cœur des combats, nous découvrons un monde à part où l’ honneur n’est pas un vain mot. Un documentaire de Sophie KERBOUL.