Documentaire

Cerné par l’un des plus vastes lagons fermés du monde, le 101ème département français est un véritable carrefour culturel entre l’Afrique, l’océan Indien et l’Europe.

La population de Mayotte est très jeune : 55% des habitants n’ont pas 20 ans. C’est le pourcentage le plus élevé de tous les territoires français. Mais cela ne veut pas dire que les traditions et la culture de Mayotte se perdent pour autant. Les petits villages vivent toujours au rythme de coutumes séculaires et la nature recèle encore une flore et une faune surprenantes.

Saviez-vous que le célèbre parfumeur Jean-Paul Guerlain possédait un jardin où il cultivait une de ses principales matières premières : l’ylang-ylang ?

Tiré du film : ​​ »Découvrir le monde – Mayotte »

Réalisation : Pierre Brouwers

