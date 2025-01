Documentaire

Formé par les larmes d’un ange, protecteur d’un trésor englouti et gardien d’une importante faune locale, le Lac Léman est loin de nous avoir livré tous ses secrets. 150 000 ans après sa formation, ce « croissant d’eau » qualifié de plus grand lac occidental, fascine, attire et protège les habitants de ses régions… et des alentours. Un documentaire de Delphine Welter , Guillaume Maurice. Productions Tony Comiti.