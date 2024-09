Conférence

La saison des contraintes est aussi celle des réjouissances. A l’extérieur, on profite des joies de l’hiver entre courses de traîneaux et glissades effrénées. A l’intérieur, c’est la saison des spectacles, des fêtes de Noël et du nouvel an, des cadeaux et du carnaval. En compagnie de Fabrice Conan, historien, découvrez un aspect rafraichissant des activités de la cour !