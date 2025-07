Documentaire

Alors que les piscines publiques réunissent les générations et les milieux sociaux, son équivalent privé, au fond du jardin, est devenu synonyme de réussite et de liberté individuelle. Mais d’où vient cet engouement pour la baignade ? Si les thermes ont pignon sur rue dans l’Antiquité gréco-romaine et jusqu’au Moyen Âge, l’Europe chrétienne se méfie de ces lieux propices à la nudité et au péché, et la pratique du bain se raréfie progressivement jusqu’à l’émergence de l’hygiénisme qui, au siècle des Lumières, redonne à l’eau ses lettres de noblesse. Avec la révolution industrielle, les bains publics collectifs, souvent inspirés de leurs modèles antiques et fréquentés par les ouvriers aussi bien que par les bourgeois, réinvestissent les villes comme Londres et Paris. La natation, quant à elle, se popularise dès la fin du XIXe siècle quand le bain, de pratique d’hygiène, devient un véritable loisir… et une activité mondaine. Dès l’après-guerre, l’architecture moderniste, à l’image des villas californiennes de Palm Springs, fait bientôt du barbotage un luxe désormais privé.

Un modèle qui prend l’eau ?

Invention de l’eau chlorée ou du toboggan, mythiques piscines « Tournesol » françaises des années 1970… Ponctuée de réjouissantes images d’archives, ce documentaire ludique et instructif retrace l’histoire d’une pratique culturelle incontournable. Il se penche également sur l’essor des piscines privées – aujourd’hui au nombre de deux millions en Allemagne et de plus de trois millions en France. Mais ce modèle a-t-il encore un avenir à l’heure où les pénuries d’eau se multiplient ?

Documentaire de Gregor Streiber et Uta Meyer-Boblan (2024, 43mn)

Disponible jusqu’au 09/08/2025