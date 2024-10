Podcast

Ouvrage posthume, Mahomet et Charlemagne d’Henri Pirenne (1868-1935) constitue un des classiques des études historiques. Certes remis en cause, cet ouvrage n’en reste pas moins indispensable pour les médiévistes et les passionnés d’histoire. On sait moins qu’Henri Pirenne fut aussi un historien des villes et du rôle déterminant des marchands. Précurseur et pionnier de l’histoire économique et sociale, l’historien belge a ainsi développé au cours des années 1920 une nouvelle vision de l’histoire de l’Europe et de la Méditerranée. Il est surtout l’un des premiers à remettre en cause l’idée d’une chute de la romanité au Ve siècle. Cultivant l’art de la synthèse, Pirenne prône une méthode comparative en dehors de tout déterminisme et idéologie. Au cours de cette émission, Geneviève Warland, qui vient de diriger la réédition d’une partie de l’oeuvre de Pirenne chez Gallimard dans la collection Quarto, évoque son parcours, ses amitiés et ses idées.