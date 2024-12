Documentaire

Au XXe siècle, Londres et New York se lancent dans le gigantisme. Démesure horizontale à Londres, la plus grande ville du monde, qui s’étend à l’infini. Démesure verticale pour New York, qui fait du gratte-ciel son nouvel horizon et invente la « Skyline », la silhouette urbaine.Deux villes de l’extrême qui ouvrent la voie à la ville de demain : invention de la Garden City à Londres, qui propose un anti-modèle à la métropole géante ; et construction des « super-talls », à New York, le gratte-ciel résidentiel de luxe du XXIe siècle.

Réalisation : Frédéric Wilner