Documentaire

Réunissant tous les ingrédients d’un film à succès : célébrité, sexe, drogue, sport et meurtre, le procès d’OJ Simpson créa un nouveau genre mêlant réalité et fiction … Cet évènement qui a marqué le monde fait écho aux dernières actualités avec un clivage blancs/noirs plus que jamais présent, spécialement aux Etats-Unis. O.J. Simpson c’est d’abord l’effondrement d’un mythe : footballer le plus populaire des Etats-Unis, reconverti en star du cinéma et marié à une « belle femme », il est l’image de la réussite afro-américaine, et n’hésite pas à le mettre en avant. Son destin bascule le jour où il est accusé du double meurtre de sa femme et de son amant. Au terme d’une course poursuite en voitures diffusée en direct à la télévision et suivie par 75 millions de téléspectateurs, commence un véritable show médiatique qui ne laisse personne indifférent. La justice va ouvrir pour la première fois son enceinte aux médias: ce procès fut le premier à être intégralement retransmis en direct à la télévision. Chaque protagoniste de cette affaire devint une star à part entière comme le célèbre avocat Robert Kardashian (digne père de la famille du même nom)…