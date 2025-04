Podcast

Février 2022 : sous le regard interdit des observateurs internationaux, la Russie envahissait l’Ukraine. Depuis plus de 3 ans, le conflit s’enlise et bouleverse les équilibres géopolitiques et économiques à l’échelle du globe. Comment comprendre ce basculement d’une invasion éclair vers une guerre de position ? Comment l’histoire est-elle manipulée par les deux belligérants comme mobilisation interne et justification à l’adresse de la communauté internationale ? Quelles sont les racines du conflit dans l’histoire russo-ukrainienne ? Et, surtout, quel est le rôle de l’historien face à des événements encore en cours ?