« En 1917, l’autocratie s’est effondrée sans que ses légions de mouchards, de provocateurs, de gendarmes, de bourreaux, de sergents de ville, de cosaques, de juges, de généraux, de popes, puissent retarder encore le cours inflexible de l’histoire. » Dans cette citation, l’opposant au régime Victor Serge acte l’échec de la Russie tsariste, mais surtout de sa police politique, l’Okhrana, chargée de protéger la Sainte Russie face aux divers courants révolutionnaires, communistes, anarchistes et nihilistes, et insiste sur le caractère inéluctable de cet échec. Alors, ce combat était-il vraiment perdu d’avance ? Comment cette organisation menait-elle son combat, notamment en France, le cœur des opposants en exil ? Au-delà des échecs de l’Okhrana et de son impuissance à endiguer la marche de l’histoire, l’auteur s’interroge sur sa postérité au sein même du système répressif bolchevique du FSB, et jusqu’au fameux KGB.