« Les mots ! Les mots ! On a brûlé au nom de la charité, on a guillotiné au nom de la fraternité. Sur le théâtre des choses humaines, l’affiche est presque toujours le contraire de la pièce ». Tels sont les termes de Jules et Edmond de Goncourt dans un ouvrage publié en 1866, un demi-siècle après la Révolution.

La Révolution française est-elle le point de départ d’un mythe fondateur de la nation ? La mémoire a retenu le serment du Jeu de Paume, la prise de la Bastille, la guillotine et la Marseillaise. Mais cet héritage nécessite un éclairage historique. Entre le foisonnement des idées des Lumières et la Terreur, événement après événément, comment construire une mémoire juste, la plus proche possible de la réalité ?

L’analyse des mythes de la Révolution, c’est d’abord la mise en relief des choix de ce qui devait être retenu pour construire un nouveau modèle d’État, où la souveraineté revient de droit au peuple. C’est l’avènement du citoyen. En parallèle, une mémoire de la personnalité et de la politique de Louis XVI s’est construite, parfois bien différente en fonction des orientations politiques de ses observateurs. Le procès de la reine Marie-Antoinette, entre le 14 et le 16 octobre 1793, a également marqué un tournant dans la symbolique révolutionnaire. Il interroge sur les limites à ne pas dépasser pour construire la nation française. Qu’est-ce que l’histoire a retenu de la manière dont la Révolution a mis fin à l’Ancien Régime, après plus de 1 000 ans de monarchie de droit divin ?