C’est un combat de près d’un siècle, qui n’a jamais été raconté en documentaire, celui que les personnes handicapées...
Le maréchal Joukov est l’un des plus célèbres commandants militaires soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, souvent considéré comme...
Assassinat de Robert Kennedy, désistement de Lyndon Johnson, retour de Richard Nixon… la campagne présidentielle de 1968 a été...
Franck Ferrand et ses invités retracent l’histoire d’Ernst Hanfstaengl, dit « Putzi », pianiste et confident d’Adolf Hitler…
Et si l’histoire de toute une époque se racontait à travers les souvenirs intimes de quatre amis ? Le...
Entre fascination et haine, les dictateurs étaient rarement indifférents face aux figures mondiales du divertissement, et à leur popularité.
L’océan comme seul horizon, la tempête comme quotidien. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des flottes de chalutiers...
La première attaque sur les tours jumelles ne les a pas fait tomber, mais c’était un avertissement pour ce...
En représailles aux bombardements dévastateurs des Alliés sur les villes allemandes, Hitler a commandé le développement d’une nouvelle arme...
Du 20 au 31 mai 1941, Hitler lance la dernière opération dans les Balkans, sur la Crête, nom de...
Il y a trente ans, les étudiants chinois se soulevaient pour exiger la démocratie et furent victimes d’une sanglante...
Ce film est dédié à la mémoire de mon grand-père, qui passa sa jeunesse en captivité dans un camp...
En dépit du pacte germano-soviétique, Hitler a décidé d’annexer la Russie, considérée comme un espace vital pour le peuple...
Herbert Cukurs, célèbre pilote de l’armée de l’air lettone, devient tristement connu sous le nom de « Le Bourreau de...
Le 14 avril 1912, le Titanic percutait un iceberg dans l’Atlantique et coulait avec 1500 passagers à son bord....
C’est un Empire ottoman affaibli qui entre en guerre en 1914, aux côtés des Empires allemand et austro-hongrois. Désormais...
À l’heure de sa « ¿Panthéonisation¿ », quelle image reste-t-il de Jean Zay dans la mémoire collective française¿ ?...
Carlo Ginzburg nous livre son regard d’historien sur le livre (presque) oublié Fragilité de la Liberté et Séduction des...
La défaite de Stalingrad , le 31 Janvier 1943, marqua le commencement de la fin pour les armées du...
Annick Sylvestre raconte son engagement marxiste, son séjour en URSS et son retour en Martinique, marqué par une désillusion...
