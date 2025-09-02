Le 20 juillet 1969, l’humanité franchit une étape décisive dans son histoire : pour la première fois, des êtres humains posent le pied sur un autre monde. La mission Apollo 11 symbolise bien plus qu’une prouesse technologique ; elle incarne un rêve ancestral, celui de quitter la Terre pour rejoindre les étoiles. Après des années de préparation, de calculs complexes et de risques assumés, le module lunaire Eagle se détache du vaisseau principal et amorce sa descente vers la surface de la Lune. À son bord, Neil Armstrong et Buzz Aldrin s’apprêtent à écrire une page inoubliable, tandis que Michael Collins reste en orbite lunaire, garant du retour de ses compagnons.