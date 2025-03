Documentaire

Le 1er janvier 2016, le texte fondateur de l’idéologie nazie est tombé dans le domaine public. Faut-il s’en effrayer ? C’est un des pamphlets politiques les plus lus de l’Histoire. Un des plus terrifiants aussi. Il se vend encore aujourd’hui dans le monde entier. On estime que 70 millions d’exemplaires ont été imprimés depuis sa parution. Or sait-on vraiment dans quelles circonstances Hitler a écrit «Mein Kampf» ? Le 8 janvier 2016, une réédition allemande critique de «Mein Kampf», avec des annotations sur le texte original et des analyses de chercheurs confrontant les arguments racistes de l’ouvrage à la tragique réalité, a été publiée.