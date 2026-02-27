Ressources Dans la même catégorie

Podcast Comment fracasser les vitres pour être entendues Londres, 1er mars 1912. Des femmes élégantes sortent calmement d’un immeuble du West End. Dans leurs sacs, des pierres...

Documentaire Enrico Mattei, le rebelle du pétrole Le 27 octobre 1962, l’avion d’Enrico Mattei s’écrase. Disparaît alors « l’Italien le plus puissant depuis Jules César »,...

Article Paul Doumer, le président un peu oublié Paul Doumer, né le 22 mars 1857, est une figure emblématique de la politique française du début du 20e...

Podcast Un village français sous l’Occupation L’histoire de l’Occupation et de Vichy est souvent racontée à l’échelle nationale ou depuis les grandes villes. Pourtant, en...

Podcast L’énigme Kadhafi Parmi les personnages qui ont marqué la deuxième moitié du XXe siècle, on doit pouvoir ranger Muammar al Kadhafi...

Documentaire Marseille, la ville terre d’accueil Dans les années vingt, Marseille a vu débarquer près de 100 000 rescapés du génocide arménien. Comment en sont-ils...

Podcast Husserl – La phénoménologie Au XXe siècle, un nouveau courant philosophique fait son apparition : la phénoménologie. Fondée par Edmund Husserl, la phénoménologie...

Documentaire Résistances La Résistance ne fut pas une, mais plurielle. De la débâcle à la Libération, des embryons d’organisations à la...

Documentaire Roland Freisler Symbole du dévoiement de la justice sous le Troisième Reich, Roland Freisler s’imposa comme un juge cynique et machiavélique,...

Documentaire Bettie Page Dans une longue interview enregistrée peu avant sa mort, celle qui est entrée dans l’inconscient collectif comme la pin-up...

Documentaire 15 Juin 44 : le Jour le plus long du Pacifique Le 13 juin 1944, dans les Mariannes, l’aéronavale américaine appuyée par l’USS Enterprise prépare le débarquement de l’île de...

Documentaire Les grands sabotages de la résistance Destruction de câbles téléphoniques, mise hors service de lignes à haute-tension, déraillement de trains, dynamitage de viaducs, les hommes...

Documentaire Le mur de l’atlantique Découvrez comment pour se protéger d’une invasion des Alliés dans l’Europe occupée, Hitler a ordonné la construction d’un mur...

Podcast Comment la guerre de 1914 a changé la société française La Grande Guerre met fin à la période de relative insouciance de la Belle Epoque, celle de tous les...

Documentaire La grande guerre 1914-1918 – L’aviation des As (7) Une arme nouvelle apparaît lors de la guerre 14-18 : l’avion. Son rôle va évoluer tout au long du...

Documentaire La fin des Trente Glorieuses – Quand le monde bascule Les Trente Glorieuses sont la période de forte croissance économique et d’augmentation du niveau de vie qu’a connue la...

Documentaire Résistants/Collabos, une lutte a mort (2/2) A l’automne 1940, une guerre fratricide débute entre les Français qui ont choisi de résister à l’occupation allemande et...

Article 4 novembre 1995, l’assassinat de Yitzhak Rabin L’histoire du Moyen-Orient a été marquée par de nombreux événements violents, mais peu ont eu un impact aussi symbolique...

Podcast Léon Trotski, l’intellectuel rouge Écoutez l’histoire consacrée à Léon Trotski, intellectuel et figure des révolutions russes de 1917, racontée par l’historienne Virginie Girod...