Documentaire

Le verdict est tombé le 9 octobre 1908 : Adolf Hitler, jeune peintre ambitieux de 19 ans, est recalé de l’Académie des Beaux-Arts de Vienne. C’est son deuxième échec dans ce concours, il n’a plus le droit de le retenter. Son séjour dans la capitale de l’empire austro-hongrois le marque. La haine d’Hitler contre les sociaux-démocrates, les juifs, les syndicats et les Habsbourg se développe, nourrie par des lectures et des rencontres. Construit sur un entretien entre Éric Brunet et Éric-Emmanuel Schmitt, des archives et des dessins, ce documentaire revient sur cette journée qui s’avérera décisive dans l’histoire du XXe siècle.

Réalisation : Anne-Fleur Delaistre & Maxime Jouan