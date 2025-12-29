Parmi les nombreux progrès scientifiques et techniques qui bouleversent le monde après 1945, l’informatique, puis la microinformatique, constitue l’un...
Dans nos sociétés démocratiques, la tolérance est un principe fondamental, qui peut se définir ainsi : l’acceptation de la...
Le 6 Juin 1944 à 6h30 du matin, les troupes alliées débarquent sur les plages de Normandie, ouvrant l’un...
La destinée de l’Afrique du Nord durant la seconde guerre mondiale, et particulièrement entre 1940 et 1944, constitue une...
Année charnière de la seconde moitié du XXᵉ siècle, 1979 concentre une série de ruptures qui redéfinissent durablement l’ordre...
Le Titanic possédait quatre cheminées emblématiques, mais en réalité, seule trois d’entre elles étaient fonctionnelles. La quatrième, située à...
L’historien Thomas Snégaroff part sur les traces de Raymond Vaudé, un voyou ordinaire au destin extraordinaire : condamné au...
Entre 1939 et 1949, la guerre menée par l’Union soviétique constitue l’un des fronts les plus meurtriers du XXᵉ...
Il était temps pour la marine américaine de reprendre le cap après Pearl Harbor, et au cours de la...
Le débarquement en Provence est une opération militaire menée pendant la Seconde Guerre mondiale (nom de code Anvil Dragoon)...
La révolution bolchévique de 1917 a deux conséquences majeures. Tout d’abord, elle entraîne la signature d’une paix séparée entre...
L’invasion du Koweït, également connue sous le nom de guerre Irak-Koweït est un conflit majeur entre l’Irak de Saddam...
De ses débuts dans l’immobilier à son arrivée au pouvoir, récit des deux décennies d’ascension de Silvio Berlusconi, qui...
Dans le secret des plus grandes opérations militaires… Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le...
Juin 1989, Pékin, Place Tian Anmen. Les chars de l’Armée noient dans le sang les espoirs démocratiques de la...
Comment les États-Unis ont échappé de peu à l’explosion d’un de leurs propres missiles nucléaires dans l’Arkansas. Une reconstitution hallucinante heure...
Jusque dans les années 1960, Adolf Eichmann, l’un des organisateurs de la « solution finale » et sa famille coulent des...
Le 11 septembre 1973, un coup d’État militaire dirigé par le général d’armée Augusto Pinochet, renversait le gouvernement socialiste...
Surnommé parfois le « Père Joseph » de la République, en référence à l’éminence grise de Richelieu sous Louis XIII, Jacques...
Ce documentaire vous invite à découvrir la vie, le territoire, la mémoire des Grecs de Camargue, enfants et petits-enfants...
