Documentaire Les inovations digitales Parmi les nombreux progrès scientifiques et techniques qui bouleversent le monde après 1945, l’informatique, puis la microinformatique, constitue l’un...

Podcast Karl Popper – Le paradoxe de la tolérance Dans nos sociétés démocratiques, la tolérance est un principe fondamental, qui peut se définir ainsi : l’acceptation de la...

Podcast Le jour J Le 6 Juin 1944 à 6h30 du matin, les troupes alliées débarquent sur les plages de Normandie, ouvrant l’un...

Conférence De Gaulle, Churchill et l’Afrique du Nord La destinée de l’Afrique du Nord durant la seconde guerre mondiale, et particulièrement entre 1940 et 1944, constitue une...

Podcast 1979 : le basculement du monde Année charnière de la seconde moitié du XXᵉ siècle, 1979 concentre une série de ruptures qui redéfinissent durablement l’ordre...

Podcast Pourquoi le Titanic avait-il une fausse cheminée ? Le Titanic possédait quatre cheminées emblématiques, mais en réalité, seule trois d’entre elles étaient fonctionnelles. La quatrième, située à...

Documentaire De bagnard à résistant, l’incroyable histoire de Raymond Vaudé L’historien Thomas Snégaroff part sur les traces de Raymond Vaudé, un voyou ordinaire au destin extraordinaire : condamné au...

Podcast La guerre des Soviétiques : 1939-1949 Entre 1939 et 1949, la guerre menée par l’Union soviétique constitue l’un des fronts les plus meurtriers du XXᵉ...

Documentaire Le Pacifique s’enflamme | Avril – Juin 1942 Il était temps pour la marine américaine de reprendre le cap après Pearl Harbor, et au cours de la...

Documentaire Août 44 – Débarquement de Provence – Opération Dragoon Le débarquement en Provence est une opération militaire menée pendant la Seconde Guerre mondiale (nom de code Anvil Dragoon)...

Documentaire La menace révolutionnaire La révolution bolchévique de 1917 a deux conséquences majeures. Tout d’abord, elle entraîne la signature d’une paix séparée entre...

Documentaire La guerre du golfe L’invasion du Koweït, également connue sous le nom de guerre Irak-Koweït est un conflit majeur entre l’Irak de Saddam...

Documentaire La saga Berlusconi De ses débuts dans l’immobilier à son arrivée au pouvoir, récit des deux décennies d’ascension de Silvio Berlusconi, qui...

Documentaire Secrets de guerre – La bataille d’Angleterre Dans le secret des plus grandes opérations militaires… Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le...

Documentaire Tiananmen, la mémoire interdite – 4 juin 1989 Juin 1989, Pékin, Place Tian Anmen. Les chars de l’Armée noient dans le sang les espoirs démocratiques de la...

Documentaire 1980, accident nucléaire en Arkansas Comment les États-Unis ont échappé de peu à l’explosion d’un de leurs propres missiles nucléaires dans l’Arkansas. Une reconstitution hallucinante heure...

Documentaire Les traqueurs de nazis – Adolf Eichmann Jusque dans les années 1960, Adolf Eichmann, l’un des organisateurs de la « solution finale » et sa famille coulent des...

Documentaire Salvador Allende : C’est une idée qu’on assassine Le 11 septembre 1973, un coup d’État militaire dirigé par le général d’armée Augusto Pinochet, renversait le gouvernement socialiste...

Conférence Jacques Foccart : le Père Joseph de la République ? Surnommé parfois le « Père Joseph » de la République, en référence à l’éminence grise de Richelieu sous Louis XIII, Jacques...