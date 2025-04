Conférence

Giuseppe Ungaretti (1888-1970) était sans doute l’un des plus grands poètes italiens du XXème siècle. Il était bilingue et ses deux premiers livres, le recueil de poèmes italiens ‘Il porto sepolto » (1916) et celui de poèmes français « La guerre » (1919), constituent l’un des plus hauts témoignages poétiques de la Grande Guerre, à laquelle Ungaretti participa en combattant sur les fronts italo-autrichien et franco-allemand.

Ces deux livres seront abordés en approfondissant la notion de frontière d’un point de vue linguistique et thématique. Certains poèmes naissent en italien ou en français et évoluent ensuite dans l’autre langue et certains réussissent à dire la guerre d’une faon nouvelle et poétique grâce à l’évocation d’une idée ouverte de frontière.