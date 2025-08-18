La foudre frappe la navette Apollo 12 en plein décollage, une catastrophe évitée de justesse.
Réalisateur : Evan Clarck
Abdou Diouf, c’est une élégance tout en retenue et en pudeur, un art consommé de la diplomatie et un...
Dès 1919, le traumatisme de la Première Guerre mondiale sert de terreau fertile à l’émergence de nouvelles visions du...
La construction du métro parisien, une révolution !
Stéphane Bern raconte, à l’occasion des 50 ans de sa disparition, un président de la République, ancien premier ministre...
La Première Guerre mondiale, souvent appelée La Grande Guerre, a profondément marqué le XXe siècle, laissant des souvenirs indélébiles...
Avant-garde marketing et problèmes sociaux, design révolutionnaire et faillites retentissantes, innovation technologique et problèmes techniques, voilà l’histoire de Citroën....
Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant met en orbite le premier satellite expérimental français, « Astérix ». Une...
Le 22 octobre1980, à Marseille, Laouhari Ben Mohamed est tué de deux balles par un CRS lors d’un banal...
L’autre Allemagne est représentée par les réfugiés qui ont fui le IIIe Reich après l’arrivée au pouvoir d’Hitler. Les...
Il y a soixante ans, dans la nuit du 16 au 17 février 1962, la ville de Hambourg était...
La bataille du Chemin des Dames, aussi appelée seconde bataille de l’Aisne ou « offensive Nivelle » a lieu...
La Seconde Guerre mondiale, l’un des conflits les plus meurtriers et marquants de l’histoire contemporaine, a bouleversé le monde...
Les Papes ne sont pas seulement les chefs de l’Eglise Catholique mais également les gardiens de secrets jamais révélés....
Les sols et sous sol des batailles de la Grande guerre. Magnifique documentaire sur les traces de 14/18…ses sols et...
Cette conférence propose un regard original sur la période 1918–1923, qui s’étend de la Conférence de la paix de...
L’armée allemande lance sur le front russe ses offensives de printemps et d’été mais marque le pas à Leningrad...
Le 14 juin 1940, l’armée allemande entre dans Paris, marquant le début de quatre longues années d’Occupation. Vue du...
L’unité UVS-5 a été créée de toutes pièces. Elle a servi de couverture à une bande d’escrocs qui, s’attribuant...
Le Rhin empêche le déferlement des troupes alliées sur l’Allemagne car ses ponts ont été détruits, excepté le pont...
Août 1914, l’Europe bascule dans la guerre. L’avance est rapide et la situation de la 8ème armée allemande commandée...
