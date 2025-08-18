Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Abdou Diouf : un destin francophone Abdou Diouf, c’est une élégance tout en retenue et en pudeur, un art consommé de la diplomatie et un...

Conférence Les anciens combattants de la Grande Guerre face au nazisme Dès 1919, le traumatisme de la Première Guerre mondiale sert de terreau fertile à l’émergence de nouvelles visions du...

Podcast La véritable histoire de Georges Pompidou, le président amateur d’art contemporain Stéphane Bern raconte, à l’occasion des 50 ans de sa disparition, un président de la République, ancien premier ministre...

Article La vie quotidienne des soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale La Première Guerre mondiale, souvent appelée La Grande Guerre, a profondément marqué le XXe siècle, laissant des souvenirs indélébiles...

Documentaire Citroën, un siècle d’innovation Avant-garde marketing et problèmes sociaux, design révolutionnaire et faillites retentissantes, innovation technologique et problèmes techniques, voilà l’histoire de Citroën....

Documentaire Comment la conquête spatiale française a-t-elle commencé ? Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant met en orbite le premier satellite expérimental français, « Astérix ». Une...

Documentaire Un adolescent tué par un CRS | Partie 2 Le 22 octobre1980, à Marseille, Laouhari Ben Mohamed est tué de deux balles par un CRS lors d’un banal...

Conférence L’autre Allemagne – Les émigrés allemands en France (1933-1945) L’autre Allemagne est représentée par les réfugiés qui ont fui le IIIe Reich après l’arrivée au pouvoir d’Hitler. Les...

Documentaire Hambourg 1962 : la crue tragique Il y a soixante ans, dans la nuit du 16 au 17 février 1962, la ville de Hambourg était...

Documentaire La Grande Guerre 1914-1918 – Le Chemin des Dames La bataille du Chemin des Dames, aussi appelée seconde bataille de l’Aisne ou « offensive Nivelle » a lieu...

Article Les 5 dates clés de la deuxième guerre mondiale La Seconde Guerre mondiale, l’un des conflits les plus meurtriers et marquants de l’histoire contemporaine, a bouleversé le monde...

Documentaire Les Papes du 20ème siècle Les Papes ne sont pas seulement les chefs de l’Eglise Catholique mais également les gardiens de secrets jamais révélés....

Documentaire 14-18, les traces cachées (1-2) Les sols et sous sol des batailles de la Grande guerre. Magnifique documentaire sur les traces de 14/18…ses sols et...

Documentaire La fin de la marche victorieuse – Rommel vs Montgomery) L’armée allemande lance sur le front russe ses offensives de printemps et d’été mais marque le pas à Leningrad...

Podcast Comment la France a vécu sous l’Occupation allemande Le 14 juin 1940, l’armée allemande entre dans Paris, marquant le début de quatre longues années d’Occupation. Vue du...

Documentaire La mafia rouge – Les dessous de la mafia militaire L’unité UVS-5 a été créée de toutes pièces. Elle a servi de couverture à une bande d’escrocs qui, s’attribuant...

Documentaire Remagen, raid sur le pont Le Rhin empêche le déferlement des troupes alliées sur l’Allemagne car ses ponts ont été détruits, excepté le pont...