À la fin de la Seconde Guerre mondiale, déchets et munitions ont été déversés dans la mer Baltique. Ces mines et bombes immergées sont dangereuses pour les navires de croisière et les porte-conteneurs.
C’est un épisode héroïque et méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Hiver 43 : De Gaulle envoie secrètement ses...
Le 5 mars 1953, Staline disparaissait dans la solitude d’une bulle paranoïaque qu’il avait lui-même créée. Révolutionnaire et dictateur,...
L’histoire de la technologie moderne est souvent présentée comme une ascension ininterrompue vers le progrès, la performance et la...
C’est un combat de près d’un siècle, qui n’a jamais été raconté en documentaire, celui que les personnes handicapées...
Peut-on être à la fois écrivain, aviateur et militant ? Dans cet épisode captivant, Franck Ferrand retrace l’incroyable aventure...
1918 Les derniers atouts de l’armée allemande. L’entrée en guerre des Etats-Unis annonçait la défaite des troupes allemandes. Dans...
Comment la République de Weimar, qui était un régime stable ou à peu près stable, bascule-t-il dans la crise...
Sur la côte sud-est de la Méditerranné se trouve la région historique de la Palestine. Aujourd’hui, elle comprend Israël,...
En production continue de 1936 à 1945, le Panzer IV était le « cheval de bataille » blindé de l’armée allemande...
Silvio Crespi, ministre italien, réclame de nouveaux territoires en compensation de l’effort de guerre. Marie-Jeanne Picqueray fait la découverte...
Des hippies à l’industrie : la révolution informatique était axée à l’époque sur l’ordinateur domestique et les prémisses d’Internet....
6 juin 1944, des unités de Sword, Gold et Juno Beach s’enfoncent vers l’intérieur des terres en direction de...
En France, l’été 1939 a été la dernière période calme avant les déflagrations de la Seconde Guerre mondiale. Cet...
Retour sur l’itinéraire d’une figure atypique du paysage politique français, Georges Marchais. Pendant plus de 20 ans, le leader...
Témoignages de l’indicible horreur de la Shoah, les images de la libération des camps se sont imprimées dans la...
Dans une Allemagne traumatisée par la défaite de 1918, Hitler et le parti nazi sortent de l’ombre. Dans les...
Avril 1939, l’Allemagne lance en secret le projet Uranium. Le 2 août de la même année, Albert Einstein, physicien...
\r\nAlors qu’il a déclaré la guerre aux Etats-Unis, Hitler pense dominer le monde mais il connaît sa première défaite...
Choisir sa victime, préparer minutieusement son coup. Staline éprouve un certain plaisir à martyriser ses proches
Comment a-t-il pu échapper pendant près de quarante ans à la justice française ? Klaus Barbie a fait des...
