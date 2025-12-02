Le 20 novembre 1975, Francisco Franco, dernier dictateur de l’Europe occidentale, mourrait dans son lit. Alors que, depuis 2000, l’Espagne est entrée dans une vague mémorielle inédite, l’ancien vainqueur de la guerre civile espagnole laisse pourtant une partie de la péninsule indifférente. Au fil des décennies, l’image de Franco resurgit pourtant dans l’actualité comme un spectre, dans le sillage d’une légende que sa propre propagande a créée. Sauveur de l’Espagne et figure de l’unité dans un pays marqué par le régionalisme pour les uns, fasciste sanguinaire pour les autres… Franco est, selon l’expression de l’historien Stéphane Michonneau, un étrange palimpseste aux 100 visages. Ce dernier évoque dans cette émission non pas tant l’histoire d’une figure, mais l’histoire de sa représentation.