Documentaire Mafia et politique : entre pouvoir et corruption, les dessous de la République Et si les plus grands criminels n’étaient pas dans l’ombre, mais au cœur du pouvoir ? Épisode 1 –...

Documentaire Bhutto, Rabin, Ferdinand: ces assassinats politiques qui ont déclenché les guerres Une seule balle. Un seul geste. Et le cours de l’Histoire bascule à jamais. Le récit de plusieurs ass@ssinats...

Documentaire Résistance française : les opérations secrètes qui ont sauvé le Débarquement Dans l’ombre des forêts, des rails et des lignes haute-tension, ils ont frappé sans relâche. Ces hommes et femmes...

Podcast La véritable histoire de Simonne Mathieu, joueuse de tennis très résistante Simonne Mathieu, une figure emblématique du tennis français, a marqué l’histoire par sa ténacité et son engagement, tant sur...

Article 1942, tournant dans la deuxième guerre mondiale L’année 1942 représente un tournant décisif dans le cours de la Seconde Guerre mondiale, marquée par des événements clés...

Article 22 juin 1938 – le match du siècle : Maximilien Schmelling vs Joe Louis Au soir du 22 juin 1938, 90.000 spectateurs sont massés dans le légendaire Yankee Stadium pour assister au match-revanche...

Documentaire Les épouses des dictateurs : entre luxe, pouvoir et impunité Imelda Marcos, qui sert de fil conducteur à ce documentaire, n’est pas la seule des femmes de dictateurs à...

Documentaire Tibet, 50 ans d’exil et de résistance Ce film retrace cinquante ans d’histoire tibétaine, de l’invasion de 1959 à l’exil du dalaï-lama, jusqu’au 25e Kalachakra qui...

Documentaire Baby Cages : les derniers soldats de Hitler Dans les derniers mois de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler refuse de reconnaître l’inévitable défaite. Dans une tentative désespérée...

Podcast Munich 1938 : la paix impossible Symbole de la capitulation des démocraties françaises et anglaises face au totalitarisme allemand, les accords de Munich du mois...

Documentaire C’est pas sorcier – Homme dans l’espace, l’histoire d’une conquête Un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’Humanité. Nous étions en 1969. Neil Armstrong venait de...

Documentaire Génération Sputnik : l’âge d’or de la science-fiction Les années 1960 furent une décennie de foi dans le progrès technique, notamment en raison des pas de géant...

Documentaire Les énigmes de l’histoire – La famille Romanov 16 juillet 1918. La famille royale des Romanov est en exil aux frontières de la Sibérie, prisonnière de révolutionnaires...

Documentaire Des enfants pour Hitler Après la chute du Troisième Reich, les troupes alliées découvrent près de Munich une maison abritant des enfants Lebensborn,...

Documentaire Le traité de Rome Le traité instituant la Communauté économique européenne1 (TCEE), aussi appelé traité de Rome, ou encore traité sur le fonctionnement...

Documentaire Les héros de la Seconde Guerre mondiale – George S Patton Qui étaient les généraux anglo-saxons qui ont favorisé la victoire des alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale ?...

Documentaire Keitel, le complice d’Hitler Acteur du réarmement de l’Allemagne Wilhelm Keitel est l’homme de la signature allemande des actes de capitulations de 40...

Documentaire Shoah : les oubliés de l’histoire Témoignages de l’indicible horreur de la Shoah, les images de la libération des camps se sont imprimées dans la...