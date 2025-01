Documentaire

Pendant l’Occupation, les relations intimes, quelques qu’elles soient, prennent une dimension particulière, où le danger et la proximité de la mort amplifient le besoin de passion, de plaisir et de transgression. Ces élans apparaissent comme des expressions ultimes de liberté et de vie dans un contexte marqué par la contrainte et l’incertitude. Près de deux cent mille enfants seraient nés de l’union entre des femmes françaises et des soldats allemands, illustrant la complexité des interactions humaines en temps de guerre. Dans le Paris occupé, des figures comme Jean Genet ou Jean Cocteau témoignent d’un univers où les relations entre personnes du même sexe se dessinent parfois dans des cadres ambigus. À la Libération, les femmes accusées d’avoir entretenu des relations avec l’occupant deviennent un symbole des tensions profondes et des contradictions d’une société cherchant à se reconstruire après les épreuves de la guerre.

Réalisatrice : Isabelle Clarke