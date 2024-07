Documentaire

L’affrontement secret opposant les agents du FBI, de la CIA, des MI5 et MI6 à ceux du KGB, de 1982 à 1985. Récit d’une période charnière de la guerre froide, par la voix de ses soldats de l’ombre.

En 1982, la tension atteint son paroxysme entre Occidentaux et Soviétiques, lancés dans une course folle à l’armement nucléaire. Convaincu d’une attaque imminente, Iouri Andropov, qui dirige depuis 1967 le KGB, les services secrets russes, s’inquiète du rapprochement entre Britanniques et Américains. Les deux blocs ennemis ayant cessé toute communication, seul l’espionnage permet désormais d’obtenir des informations. À la rézidientoura de Londres, l’antenne secrète du KGB à l’ambassade d’URSS, l’agent Oleg Gordievsky mène un jeu dangereux : il œuvre en secret pour le gouvernement britannique. Lorsque les États-Unis décident de faire de l’Angleterre une base de stationnement de leurs missiles nucléaires, des manifestations éclatent dans tout le pays. Persuadé que les Russes sont à la manœuvre, le MI5 commence à surveiller ses propres citoyens. Écœuré par ces méthodes, l’agent anglais Michael Bettaney décide de passer à l’ennemi. Lorsque Oleg Gordievsky apprend la nouvelle de sa défection, il craint d’être démasqué. Pour un agent du KGB, la sentence en cas de trahison est sans appel : la mort.

« On avait assez d’armes nucléaires pour faire sauter la terre entière […] environ une quinzaine de fois. » Les témoins russes, anglais et américains, aujourd’hui retraités, interrogés par David Devenney et James Gray, reviennent parfois avec une certaine incrédulité (et, à ce jour encore, sans pouvoir tout révéler) sur les souvenirs marquants de leur implication dans le conflit entre l’Est et l’Ouest, de 1982 à 1985. Espions, agents doubles, ambassadeurs, attachés diplomatiques, directeurs d’agences : ces hommes et femmes, œuvrant totalement ou partiellement dans l’ombre, furent aux premières loges d’une guerre secrète menée d’un côté par la CIA et le FBI américains alliés aux MI5 et MI6 britanniques et, de l’autre, par le KGB soviétique, dans l’ombre des grands événements et aux côtés des figures politiques majeures de l’époque (Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Mikhaïl Gorbatchev…). Entre Londres, Moscou et Washington, par la voix des survivants, des reconstitutions et une impressionnante collecte d’archives, les coulisses d’une période charnière de tensions, où se côtoyèrent le rocambolesque, la bravoure et la traîtrise, pour éviter le pire.

